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Монреаль стал самым нездоровым городом среди мегаполисов мира

Монреаль стал самым нездоровым городом среди мегаполисов мира

Из-за дыма лесных пожаров воздух Монреаля стал самым нездоровым по сравнению с другими мегаполисами мира. Об этом сообщает мониторинговое агентство IQAir.

По оценкам экспертов, в воскресенье 25 июня индекс дневного качества воздуха достиг 190 (чем больше, тем хуже), к 26 июня он опустился до 158. Для сравнения, на момент публикации Монреаль опережает лишь Сан-Паулу со значением является 162, а типичное для Москвы в неблагоприятные дни значение примерно равно 60, что считается «умеренно вредным». Значение 190 считается «нездоровым», а утром 25 числа часовые показатели в Монреале превышали 280.

Министерство окружающей среды Канады призвало жителей избегать прогулок на свежем воздухе и носить маски в случае необходимости выйти. Открытые бассейны и спортивные площадки были закрыты, а многочисленные мероприятия на открытом воздухе, в том числе концерты и спортивные соревнования, отменены.

По данным квебекского агентства по борьбе с лесными пожарами, SOPFEU, в Квебеке насчитывается 80 активных лесных пожаров, причем некоторые из них усиливаются из-за жаркой погоды.

«Из-за сильного задымления пожарным самолетам и вертолетам особенно сложно действовать эффективно», — говорится в сообщении SOPFEU.

Канадский межведомственный центр лесных пожаров (CIFFC) сообщает о более чем 450 активных пожаров по всей стране, около 240 из которых считаются неконтролируемыми.

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