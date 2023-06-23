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В Азербайджане выпал снег, прошли ливни, сошли сели

В Азербайджане выпал снег, прошли ливни, сошли сели

Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, по состоянию на 09:00 23 июня, на территории страны сохранялась нестабильная погода, местами прошли грозы, временами – ливни. В некоторых северных и западных регионах наблюдались интенсивные и обильные осадки. 22 июня вечером в Шахдаге выпал снег.

Количество выпавших вчера осадков в Загатале составило 44 мм, Гейгеле – 34 мм, Шеки – 30 мм,  Дашкесане – 32 мм, Габале – 26 мм, Гяндже – 25 мм, Балакене – 23 мм, Гедабее – 19 мм, Огузе – 18 мм, Гахе – 16 мм, Товузе, Грызе, Джейранчеле – 12 мм, Мингячевире, Шахдаге, Гусаре, Шамкире, Нафталане, Шаруре, Губе, Агдаме, Тертере, Агстафе, Нахчыване, Шахбузе, Садараке, Исмайыллы, Шамахы, Алтыагадже, Халтане, Барде, Евлахе, Гейчае, Зардабе, Бейлагане, Кюрдамире, Сабирабаде, Лерике – до 8 мм.

22 июня в 20:00 с реки Айричай, протекающей по территории Огузского района, сошел селевой поток.

В Дашкесане, Нафталане, Гейгеле, Шахдаге, Гяндже, Шамкире, Балакене, Гахе, Грызе, Лерике наблюдался туман, видимость была ограничена до 100 м.

22 июня порывы северо-западного ветра в Нахчыване временами достигали 20 м/с, в Шабране – 16 м/с.

Максимальная температура воздуха 22 июня была ниже климатической нормы на 1 градус, в Баку, на Абшеронском полуострове и в Нахчыванской АР она составила 31, горных районах – 16, низменных районах – до 30 градусов тепла.

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