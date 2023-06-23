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Драка Маска и Цукерберга станет самым просматриваемым боем в истории

Драка Маска и Цукерберга станет самым просматриваемым боем в истории

Илон Маск и Марк Цукерберг «чертовски серьезно» настроены на бой друг против друга по правилам смешанных единоборств (ММА).

Об этом в четверг порталу TMZ сообщил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (Ultimate Fighting Championship, UFC) Дана Уайт.

«Вчера вечером я поговорил с Марком и Илоном, и они оба настроены абсолютно, чертовски серьезно», – сказал Уайт. Он считает, что оба способны проявить себя в бою, поскольку Цукерберг занимается джиу-джитсу, а Маск практиковал боевые искусства и «участвовал во множестве драк, пока рос в ЮАР».

Уайт заявил, что плата за онлайн-просмотр битвы миллиардеров составит $100, в то время как обычные бои чемпионата можно посмотреть за $80. Он не уточнил, сколько будет стоить билет на арену, но TMZ предполагает, что цена будет очень высокой. Президент UFC ожидает, что бой Маска и Цукерберга станет самым просматриваемым в истории и соберет колоссальную сумму в сотни миллионов долларов, которая пойдет на благотворительность.

В четверг Цукерберг принял приглашение Маска выяснить отношения в поединке без правил. Он вызвал главу Meta (признана в РФ экстремистской) на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение – конкурент Twitter, которым владеет Маск. Бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе.

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