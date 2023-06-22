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Названы лучшие города мира для жизни

Названы лучшие города мира для жизни

Вена сохранила титул лучшего города мира по уровню качества жизни и вновь возглавила рейтинг аналитического подразделения британского журнала Economist Economist Intelligence Unit (EIU). Доклад Global Liveability Index 2023 был представлен в четверг компанией EIU.

Австрийская столица опередила Копенгаген (2 место), Мельбурн и Сидней в рейтинге из 172 городов. Специалисты оценивали и сравнивали уровень качества жизни в городах мира по нескольким показателям: стабильность развития, культура, экология, здравоохранение, образование и инфраструктура.

Крупнейшие города Австралии, занявшие 3 и 4 места, вернули утраченные в прошлом году позиции (10 и 13 места соответственно). Замкнул первую пятерку в этом году Ванкувер. Окленд, занявший в прошлом году 34-е место в рейтинге EIU, поднялся на 10 позицию, разделив ее с Осакой и пропустив вперед Цюрих и Женеву (6 и 7 места), а также Калгари и Торонто (7 и 9 места). Москва сохранила прошлогоднюю позицию, оставшись на 96-м месте в рейтинге. Замыкают список EIU Алжир, Триполи и Дамаск.

Ранее Вена на протяжении нескольких лет подряд удостаивалась звания наиболее комфортного для жизни города, однако в 2021 году она уступила эту позицию Окленду и вернула первое место в 2022 году.

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