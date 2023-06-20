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Шойгу запаниковал: Украина планирует нанести удары по территории России, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow

Шойгу запаниковал: Украина планирует нанести удары по территории России, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия ответит ударами по «центрам принятия решений», если Украина воспользуется западным оружием для атаки на Крым.

Так министр обороны выступил на заседании коллегии ведомства.

«Руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», – цитирует его «Коммерсантъ».

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