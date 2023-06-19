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Украина заплатила 800 миллионов долларов за все еще не доставленное оружие

Украина заплатила 800 миллионов долларов за все еще не доставленное оружие

С февраля 2022 года Украина заплатила 800 миллионов долларов поставщикам оружия, которое все еще не было доставлено, сообщает The New York Times со ссылкой на украинские официальные документы.

«У нас действительно были случаи, когда мы платили деньги и ничего не получали», — сказал заместитель министра обороны республики по закупке вооружений Владимир Гаврилов.

Некоторая часть оборудования и техники, которая доставлялась, либо подлежала капитальному ремонту, либо могла служить только источником ремонтных запчастей. NYT объяснила это тем, что в большинстве случаев оружие Киеву передавали с хранения.

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