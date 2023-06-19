В Ереване рассказали, в каком из аспектов мирного договора не могут найти согласия с Баку

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Армения и Азербайджан не имеют согласия в ряде аспектов мирного соглашения, в том числе по вопросу о карте, согласно которой следует провести делимитацию границы, сказал заместитель главы армянского Министерства иностранных дел (МИД) Ваан Костанян. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, на данный момент нет согласия, на основе карты какого года должен происходить дальнейший процесс делимитации, относительно института гарантов безопасности и прав народа Карабаха, диалога Баку — Степанакерт (Ханкенди – прим. «Минвала»)», — сказал дипломат, отметив, что работа продолжается.