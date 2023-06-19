Генерал Ходжес: У россиян истерика |
В Польше начали подготовку белорусов для свержения Лукашенко |
Байрамов отправился в Лондон на Конференцию по восстановлению Украины |
Аналитики ISW объяснили, почему контрнаступление ВСУ может быть приостановлено |
Иран отправит России новую партию своих дронов для ударов по Украине |
Россия не пускает ООН к затопленному левобережью Херсонщины |
Пособия, пенсии, компенсации и адресную соцпомощь в связи с праздником выплатят до 22 июня |
Ильхам Алиев принял генсека ОПЕК |
ВСУ освободили 8 населенных пунктов |
Главное Политика

В Ереване рассказали, в каком из аспектов мирного договора не могут найти согласия с Баку

В Ереване рассказали, в каком из аспектов мирного договора не могут найти согласия с Баку

Армения и Азербайджан не имеют согласия в ряде аспектов мирного соглашения, в том числе по вопросу о карте, согласно которой следует провести делимитацию границы, сказал заместитель главы армянского Министерства иностранных дел (МИД) Ваан Костанян. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, на данный момент нет согласия, на основе карты какого года должен происходить дальнейший процесс делимитации, относительно института гарантов безопасности и прав народа Карабаха, диалога Баку — Степанакерт (Ханкенди – прим. «Минвала»)», — сказал дипломат, отметив, что работа продолжается.

Теги:
Из этой рубрики
В Ереване рассказали, в каком из аспектов мирного договора не могут найти согласия с Баку
Политика

В Ереване рассказали, в каком из аспектов мирного договора не могут найти согласия с Баку

2023/06/19, 12:47
Байрамов отправился в Лондон на Конференцию по восстановлению Украины
Политика

Байрамов отправился в Лондон на Конференцию по восстановлению Украины

2023/06/19, 11:23
Община Западного Азербайджана встретилась с представителями УВКБ ООН в нашей стране
Политика

Община Западного Азербайджана встретилась с представителями УВКБ ООН в нашей стране

2023/06/18, 18:42
Ковер, подаренный Ильхамом Алиевым Герцогу, украшает его кабинет
Политика

Ковер, подаренный Ильхамом Алиевым Герцогу, украшает его кабинет

2023/06/18, 15:35
Ричард Хогланд: За кулисами существуют силы с «особыми интересами», которые не хотят мира на Южном Кавказе
Политика

Ричард Хогланд: За кулисами существуют силы с «особыми интересами», которые не хотят мира на Южном Кавказе

2023/06/18, 12:37
Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь армянской стороны
Политика

Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь армянской стороны

2023/06/18, 09:52
Брайза: В Армении есть силы, чьи интересы зависят от наличия конфликта с Азербайджаном
Политика

Брайза: В Армении есть силы, чьи интересы зависят от наличия конфликта с Азербайджаном

2023/06/17, 21:47
Президент ЮАР на встрече с Путиным призвал к прекращению войны в Украине (видео)
Политика

Президент ЮАР на встрече с Путиным призвал к прекращению войны в Украине (видео)

2023/06/17, 20:21
Байден надеется лично уладить разногласия с Си
Политика

Байден надеется лично уладить разногласия с Си

2023/06/17, 19:57