Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили почти 220 тыс. человек

За сутки украинские военные ликвидировали 650 российских солдат, общее число потерь с начала вторжения составляет уже около 220 тыс. военных.
Как передает Генштаб ВСУ, общие боевые потери ВС РФ по состоянию на 7 мая ориентировочно составили:
– личного состава – около 219 820 (+650) человек ликвидировано;
– танков – 3 984 (+7) ед.;
– боевых бронированных машин – 7 729 (+23) ед.;
– артиллерийских систем – 3 847 (+13) ед.;
– РСЗО – 610 (+1) ед.;
– средства ПВО – 364 (+0) ед.;
– самолетов – 314 (+0) ед.;
– вертолетов – 304 (+2) ед.;
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 371 (+7) ед.;
– крылатые ракеты – 1 211 (+12) ед.;
– корабли/катера – 18 (+0) ед.;
– автомобильной техники и автоцистерн – 6 571 (+14) ед.;
– специальная техника – 522 (+2) ед.