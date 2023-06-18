Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили почти 220 тыс. человек

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За сутки украинские военные ликвидировали 650 российских солдат, общее число потерь с начала вторжения составляет уже около 220 тыс. военных.

Как передает Генштаб ВСУ, общие боевые потери ВС РФ по состоянию на 7 мая ориентировочно составили:

– личного состава – около 219 820 (+650) человек ликвидировано;

– танков – 3 984 (+7) ед.;

– боевых бронированных машин – 7 729 (+23) ед.;

– артиллерийских систем – 3 847 (+13) ед.;

– РСЗО – 610 (+1) ед.;

– средства ПВО – 364 (+0) ед.;

– самолетов – 314 (+0) ед.;

– вертолетов – 304 (+2) ед.;

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 371 (+7) ед.;

– крылатые ракеты – 1 211 (+12) ед.;

– корабли/катера – 18 (+0) ед.;

– автомобильной техники и автоцистерн – 6 571 (+14) ед.;

– специальная техника – 522 (+2) ед.