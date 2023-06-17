В Судане намерены объявить перемирие на время Гурбан байрама

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Противоборствующие стороны конфликта в Судане – армия и силы быстрого реагирования (спецназ) – намерены объявить перемирие на время мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Гурбан байрам), который в этом года начнется 28 июня, сообщает Sky News Arabiya.

Согласно информации, армия и спецназ в настоящее время «утверждают условия трехдневного перемирия, которое должно вступить в силу в ближайшее время». Как ожидается, за этим последует объявление о 5-дневном перемирии в дни Ид аль-Адха.