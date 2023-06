Гаджиев встретился с международными путешественниками (фото)

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с группой международных путешественников.

«Рад был встретиться с новой группой путешественников из более чем 30 стран. Они посетили Агдам, Кельбаджар, Шушу, Зангилан и стали свидетелями масштабов разрушений в результате оккупации, но впечатлены скоростью и масштабами восстановления», – написал Гаджиев в соцсети Twitter.

Pleased to meet w/new group of travelers from more than 30 countries. They visited Agdam, Kalbajar, Shusha, Zangilan and witnessed scale of destruction as a result of occupation, landmines infested areas, but impressed with the speed and magnitude of reconstruction. pic.twitter.com/BDWcpXWNLr

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) June 17, 2023