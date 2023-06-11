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В Казахстане завели уголовное дело из-за лесных пожаров

В Казахстане завели уголовное дело из-за лесных пожаров

Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана сообщило, что из-за лесных пожаров в Абайской области завели уголовное дело по статье «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», сообщает телеканал Jibek Joly.

Юрист Серик Беркамалов сообщил, что круг ответственных лиц за случившееся может быть очень широким.

«Вероятнее всего, это могут быть и сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, и Комитета лесного хозяйства, и все те лица, которые по своей должности отвечали за пожарную безопасность в данном регионе», — сказал он.

По последней информации, в результате пожара в Абайской области погибли 14 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим в лесном пожаре в Абайской области.

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