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Главное Мир

В Стокгольме произошла стрельба

В Стокгольме произошла стрельба

По информации, предоставленной представителем полиции города Стокгольм, один человек погиб в результате вооруженного нападения в субботу, трое получили ранения, сообщает Agence France-Presse.

Погибшим оказался 15-летний подросток, а ранения получили трое: еще один 15-летний подросток, а также мужчина и женщина в возрасте 45 и 65 лет соответственно. Все трое пострадавших были госпитализированы.

Обстоятельства стрельбы пока не установлены, однако через час после происшествия на юге столицы Швеции были задержаны двое мужчин.

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В Стокгольме произошла стрельба
Мир

В Стокгольме произошла стрельба

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