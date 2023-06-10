Можно ли служить двум богам?

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Как бы это смешно и нелепо ни выглядело, в Армении всерьез стали говорить о том, что страна начала проводить в жизнь многовекторную политику. Сообщается, что новая парадигма уже приносит свои плоды.

Когда речь о политике многовекторности официального Баку, то никаких сомнений и вопросов не возникает. Азербайджан, строго придерживающийся логики прагматизма, успешно позиционирует на нескольких важных площадках с пользой для себя и партнеров. Есть ли у Армении потенциал, чтобы повторить успешный опыт Баку?

Если говорить по существу политики Армении, то она в сути своей двуручная, и сводится к фигурам речи, за которыми не просматривается реальное программное обеспечение. Страна как была выключена из системы региональных и трансконтинентальных проектов, в таком статичном положении продолжает пребывать.

Правда, местные и некоторые иностранные эксперты поговаривают о «небывало динамичном экономическом росте за 2022 год», однако в данном аспекте требуется раскрытие скобок. Динамику вызвал отток капитала из России вследствие начала войны в Украине. Граждане страны в массовом порядке вывезли свои капиталы и бизнес в сопредельные государства.

Не мудрено, что большая часть российских граждан армянского происхождения подалась в Армению. Они довольно быстро устроилась. А их приняли с распростёртыми объятиями. Как-никак, богатых, успешных и состоятельных родственников всегда принимают с радостью, особенно, если принимающие бедны и беспомощны.

Однако отток ресурсов из России в Армению никак не отразился на показателях двустороннего взаимодействия. Мало того что Иреван продолжает попытки усесться на двух стульях, он же демонстрирует Москве свое неудовольствие, оправдывая рост прозападных настроений. Причина все та же – отказ Москвы поддержать Армению в 44-дневной войне.

Главным гарантом «новой концепции многовекторности» выступает премьер Никол Пашинян, который отрабатывает несуразный политический танец по принципу «шаг влево, шаг вправо». Неуверенно балансируя между центрами сил, он воспроизводит иллюзию маневрирования, щеголяя пустым геоэкономическим багажом. Ему нечего предложить Москве в плане инфраструктурных проектов, коридоров и транзитов. Старые коммуникации работают по принципу «ни шатко, ни валко».

Версия многовекторности по-армянски отвергает подлинную природу этого явления, потому как не происходит трансформация риторики в реальные действия и дела. От громких заявлений никогда не рождается социальный эффект. Фантомы и воображаемые конфигурации только создают питательную среду для иллюзий, пустопорожних россказней, да туманных представлений. Неубедительная игра самого премьера и его посланцев светит ярким солнцем лицемерия и блефа, не давая ни тепла, не деловой генерации.

Если Пашиняну кажется, что он приобретает какое-либо моральное превосходство только одними заявлениями и высшим пилотажем сумбурной риторики, то он обнажает собственную бездеятельность. Все последние встречи армянских руководителей с российскими коллегами не отобразили новых подходов в социально-экономической ипостаси. Сам Пашинян в контакте с Владимиром Путиным предпочитает говорить только о текущей ситуации в регионе.

Его излюбленная тема – положение в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе и ничего более. Выступая в роли просителя, он озвучивает жалобы относительно «напряжённой гуманитарной ситуации», в которой-де оказались армяне Азербайджана.

Премьер неустанно говорит о «дефиците газа и электроэнергии, о тяжелом положении на Лачынской дороге и перипетиях напряжённого положения». Одним словом, дальше вопроса «гуманитарного кризиса в Карабахе» его фантазия не работает.

А что же Москва, как она реагирует на нытье «надежного союзника»? Российский истеблишмент больше занят активными наблюдениями за тем, как Иреван позиционирует на западном фронте.

С недавних пор армянский истеблишмент сосредотачивает на этом направлении растущий идеологический ресурс. Иреван продолжает размахивать потрепанными флагами демократии, убеждая лидеров Франции и Евросоюза в том, насколько Армения важна и незаменима для судеб будущего. Для западного полюса у него всегда наготове полный набор клише.

Однако у армян одна больная, если не сказать неразрешимая, дилемма. Ни сам Пашинян, ни его актив так и не смогли вывести рецепт обращения армянских легенд в конкретные дела. Не потому ли принцип «и вашим, и нашим» продолжает оставаться палочкой-выручалочкой? Не потому ли вербальное украшательство продолжает оставаться сильным оружием? Сдается, что да.

Ложь, мифы и лицемерие являются компонентами слабой и несостоятельной политики, и на примере армянского руководства они превратились в инструменты легального действия. С одной стороны Никол Пашинян причисляет себя к чистым сторонникам западной демократии, реализует свои желания через братание с европейскими и американскими либералами. С другой стороны, клянется в преданности союзнику в лице Кремля, повторяя ритуальные реверансы перед Путиным, Мишустиным и другими высокопоставленными российскими чиновниками.

Прикидываясь человеком любознательным и ищущим, он все время продолжает фирменный степ меж двух центров сил, будто находится в поисках новых смыслов. На самом же деле продолжает пребывать в двух мирах, полагаясь на счастливый поворот судьбы. Неудивительно, что его можно увидеть на военном параде в Москве по случаю победы над нацизмом, и в Кишиневе на саммите Европейского политического сообщества, где он охотно уединяется с политическим лузером Эммануэлем Макроном и другими главами западных стран.

Вспоминается старый анекдот про Рабиновича, которому в бане мужик настоятельно рекомендует, или крестик снять, или же трусы надеть. Нельзя соответствовать двум противоположностям, раз на кону судьбоносный вопрос и выбор. Видать Никол Пашинян, и не только он, настроились доказать обратное. Флаг им в руки.

Тофик Аббасов