«Представительство нкр» в Париже – Франция продолжает «отстреливать себе ноги»

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Если на начальном этапе создания Минской группы ОБСЕ, взявшей на себя функции посреднической миссии по урегулированию карабахского конфликта, жертва армянской оккупации – Азербайджан и питал надежды на справедливое решение, то вскоре разочарование не заставило себя долго ждать. Спустя короткий срок для Баку стало очевидно, что тройка сопредседателей ведущих стран мира – США, России и Франции – хотя и заявляла о необходимости решения конфликта на основе норм международного права, главная цель мнимых миротворцев заключалась в ином. А именно в сохранении статуса-кво, что подразумевало продолжение оккупации Арменией азербайджанских территорией с сохранением сепаратистского режима «нкр».

Особую заинтересованность в этом вопросе проявляла Франция, где, как известно, многочисленная армянская диаспора ведет активную деятельность во всех сферах общественно-политической, военной жизни страны. Несмотря на то, что французская сторона на протяжении почти 30 лет бесплодной и бессмысленной «работы» в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ заявляла о международном праве, в реальности Париж всеми способами пытался укрепить армянскую оккупацию с прицелом на легитимизацию преступных деяний Еревана.

Но, если до 44-дневной войны Франция хоть и пыталась состряпать себе образ «третейского судьи», то после поражения Армении все маски были сорваны. Как в ходе войны, так и после Франция на самом высоком уровне, в открытую, поддерживала оголтелый армянский сепаратизм в Карабахском регионе.

Сегодня даже Армения после сокрушительного поражения осознала: Карабах для этой страны – тяжкий груз, обуза. Как говорится, тяжела оказалась для армян шапка Мономаха. Осознала и признала Карабахский регион неотъемлемой частью Азербайджана. И тут-то мы сталкиваемся с французским парадоксом. В этой стране продолжает незаконно действовать «постоянное представительство нкр». То есть официальный Ереван не желает иметь ничего общего с сепаратистским карабахским режимом, обсуждая за столом переговоров лишь права и безопасность своих соплеменников, а во Франции кучка людей вне закона чувствует себя вольготно.

Для придания своей незаконной деятельности легитимности данная структура облачилась в «легальную» тогу, выдавая себя за какой-то общественный союз. Однако любая подобного рода организация должна иметь свой устав, предъявлять общественности годовые отчеты о проделанной работе. Ничего подобного с «общественным союзом нкр» не происходит. Ни устава, ни отчетов просто нет.

Но зато это «представительство» взяло на себя функции «посольства» и поставило на широкую ногу выдачу «виз». И если раньше французы, имея на руках такую «визу» (не ведая о том, что туалетная бумага имеет большую ценность), могли через Армению по Лачинской дороге попасть в Карабах, то сегодня незаконные поездки полностью перекрыты. И не только французам. После установки Азербайджаном ППП на Лачинской дороге все эти «визы» французы действительно могут использовать в качестве туалетной бумаги. Но в этом случае вновь дает о себе знать армянская хитрость.

Согласитесь, что не каждый гражданин Франции, вдохновленный сказками о «независимом нкр», знает об установке азербайджанского ППП. И заплативший за армянский фантик потомок Дюма и Наполеона завершит свой незабываемый вояж на въезде в Лачинскую дорогу. И максимум, что он может себе позволить, так это полными ноздрями вдохнуть карабахский воздух и…вернуться обратно домой.

Вполне понятно, что функционирование «представительства нкр» в Париже нарушает не только нормы международного права, но и французское законодательство. Иначе, как можно объяснить тот факт, что официальный Париж признает территориальную целостность Азербайджана, и в то же время окольным путем, имея у себя представителей армянских сепаратистов, оспаривает целостность нашей страны? А если Франция игнорирует и международное право, и собственное законодательство, то хотя бы пусть призадумается о своих гражданах, которые являются потенциальными жертвами армянских мошенников из Карабаха.

Сегодня по понятным причинам отношения между Азербайджаном и Францией носят натянутый характер. Французы, пожелавшие быть большими армянами, чем сами армяне, вредят не только двусторонним отношениям, но и своим национальным интересам. Франция, наряду с Евросоюзом, США, Великобританией в настоящее время желает стать влиятельным актором на Южном Кавказе и тем самым внести свою лепту в вопрос вытеснения России из региона. Однако каждый раз создавая напряженность в отношениях с одним из основных региональных игроков – Азербайджаном – Франция заказывает себе вход на Южный Кавказ. И функционирующее в Париже «представительство нкр» – это очередной выстрел Франции в собственную ногу. А может, и в две ноги…

Фарид Теймурханлы