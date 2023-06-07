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За Армению никто сражаться не будет. Что кроется за открытием новых оперцентров миссии ЕС?

За Армению никто сражаться не будет. Что кроется за открытием новых оперцентров миссии ЕС?

Миссия ЕС откроет новые оперативные центры в армянских городах Джермук и Иджеван. Об этом заявил глава европейской миссии в Армении Маркус Риттер, анонсировав открытие новых оперцентров.

«Миссия планирует открыть три дополнительных оперативных центра в Джермуке, Иджеване и Ехегнадзоре в ближайшие месяцы, постепенно достигнув полной готовности в ближайшем будущем», – сказал Риттер.

По его словам, в первые три месяца с начала работы миссия провела в общей сложности более 300 патрулей из своих центров. Каждую неделю патрули преодолевают более 3800 км.

«Наша цель, кроме прочего, внести вклад в дело стабилизации безопасности в приграничных районах. И, по мнению многих армянских официальных лиц, EUMA способствовала определенной стабилизации ситуации. Однако обстановка все еще остается нестабильной», — добавил Риттер.

На сегодня штаб миссии находится в Ехегнадзоре, имеет шесть оперативных баз и небольшой офис связи в Ереване. Однако этого, по всей видимости недостаточно для того, чтобы обеспечить безопасность Армении. При этом сразу скажем, что Европейская миссия делится информацией с азербайджанской стороной. Видимо, делятся они информацией о том, на каком именно участке будет проводиться в конкретное время мониторинг.

Тем не менее границы Армении находятся под полным контролем России. Практически всю границу с Ираном, Турцией и частично с Азербайджаном Армения контролирует параллельно с Россией. Таким образом, мало того, что Армения является членом ОДКБ, в Гюмри находится военная база России, а приграничный контроль отдан ФСБ России, с которой она имеет военно-политические договоренности, так она еще и европейскую миссию привела. Последняя все больше и больше вовлекается в процесс осваивания новых территорий и земель, утверждая о «достижении стабилизации все еще нестабильной ситуации».

Тут все взгляды невольно оборачиваются к России. Ибо одной российской всеобъемлющей безопасности оказывается недостаточно. Любопытно, для кого? Для Армении, ЕС, США или НАТО? Чтобы защитить Армению интересы всего западного мира совпадают с российскими. Интересная, однако, конфигурация безопасности Армении.

Для Европы, как и, собственно, для всех держав, в том числе и России, США, Ирана, Индии и Китая, Армения – это крепкий плацдарм для входа в регион и оказания давления на все сопредельные страны. Поскольку уже понятно, что Россия не побеждает в Украине, по крайней мере, внешне складывается именно такое впечатление, то идет геополитическое ослабление России на постсоветском пространстве.

Центральную Азию сейчас активно осваивает Китай, а вот Южный Кавказ привлек внимание сразу нескольких геополитических акторов, потому и конкуренция высока. За российское наследство в регионе борются Турция, Иран, ЕС, США и Великобритания. Если в случае с Центральной Азией Россия уступает ее своему партнеру – Китаю, то в случае с Южным Кавказом не все так просто. Тут Франция и Германия – меньшее зло, чем США и Великобритания, а Иран, хоть и союзник, с ним торговать не о чем. А вот с Парижем и Берлином можно сторговаться по Армении и Украине.

В настоящее время говорить о каких-либо соглашениях между Россией и ЕС не приходится. Париж с Берлином решили осваивать новые территории обособленно. При этом напомним, что во время недавней эскалации ЕС не только ничего не предпринял, но и заявил, что не может ничего поделать в данной ситуации. ОДКБ или европейская миссия? Итог один  – за Армению никто сражаться не будет.

Однако именно на брюссельской площадке переговоров Армения официально признала территориальную целостность Азербайджана вместе с Карабахом и анклавами, а Азербайджан, со своей стороны, признал территориальную целостность Армении. Если все 30 лет карабахского конфликта реальные переговоры и торги шли между Баку и Москвой, и все понимали, что ключи от карабахского замка у Кремля, то сегодня переговоры за закрытыми дверями идут не с Ереваном, а с Брюсселем.

Переговоры по армяно-азербайджанскому вопросу идут в конфигурации Баку-Брюссель, а не Баку-Ереван. Поскольку Ереван, как объект международного права, будет выполнять установки Брюсселя, и гарантом исполнения выступает не Ереван, а именно Брюссель.

Геополитическая реальность в регионе поменялась: и новые порядки, и конфигурацию строят ЕС с США, а им необходима нерушимость границ и устойчивость старого миропорядка, что за они и борются в Украине. Только вот во всей этой истории не нашлось места карабахским армянам. Запад открыто дает понять: «Между вашим сепаратизмом и русским сепаратизмом на Донбассе разницы нет».

Ниджат Гаджиев

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