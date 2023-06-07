За Армению никто сражаться не будет. Что кроется за открытием новых оперцентров миссии ЕС?

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Миссия ЕС откроет новые оперативные центры в армянских городах Джермук и Иджеван. Об этом заявил глава европейской миссии в Армении Маркус Риттер, анонсировав открытие новых оперцентров.

«Миссия планирует открыть три дополнительных оперативных центра в Джермуке, Иджеване и Ехегнадзоре в ближайшие месяцы, постепенно достигнув полной готовности в ближайшем будущем», – сказал Риттер.

По его словам, в первые три месяца с начала работы миссия провела в общей сложности более 300 патрулей из своих центров. Каждую неделю патрули преодолевают более 3800 км.

«Наша цель, кроме прочего, внести вклад в дело стабилизации безопасности в приграничных районах. И, по мнению многих армянских официальных лиц, EUMA способствовала определенной стабилизации ситуации. Однако обстановка все еще остается нестабильной», — добавил Риттер.

На сегодня штаб миссии находится в Ехегнадзоре, имеет шесть оперативных баз и небольшой офис связи в Ереване. Однако этого, по всей видимости недостаточно для того, чтобы обеспечить безопасность Армении. При этом сразу скажем, что Европейская миссия делится информацией с азербайджанской стороной. Видимо, делятся они информацией о том, на каком именно участке будет проводиться в конкретное время мониторинг.

Тем не менее границы Армении находятся под полным контролем России. Практически всю границу с Ираном, Турцией и частично с Азербайджаном Армения контролирует параллельно с Россией. Таким образом, мало того, что Армения является членом ОДКБ, в Гюмри находится военная база России, а приграничный контроль отдан ФСБ России, с которой она имеет военно-политические договоренности, так она еще и европейскую миссию привела. Последняя все больше и больше вовлекается в процесс осваивания новых территорий и земель, утверждая о «достижении стабилизации все еще нестабильной ситуации».

Тут все взгляды невольно оборачиваются к России. Ибо одной российской всеобъемлющей безопасности оказывается недостаточно. Любопытно, для кого? Для Армении, ЕС, США или НАТО? Чтобы защитить Армению интересы всего западного мира совпадают с российскими. Интересная, однако, конфигурация безопасности Армении.

Для Европы, как и, собственно, для всех держав, в том числе и России, США, Ирана, Индии и Китая, Армения – это крепкий плацдарм для входа в регион и оказания давления на все сопредельные страны. Поскольку уже понятно, что Россия не побеждает в Украине, по крайней мере, внешне складывается именно такое впечатление, то идет геополитическое ослабление России на постсоветском пространстве.

Центральную Азию сейчас активно осваивает Китай, а вот Южный Кавказ привлек внимание сразу нескольких геополитических акторов, потому и конкуренция высока. За российское наследство в регионе борются Турция, Иран, ЕС, США и Великобритания. Если в случае с Центральной Азией Россия уступает ее своему партнеру – Китаю, то в случае с Южным Кавказом не все так просто. Тут Франция и Германия – меньшее зло, чем США и Великобритания, а Иран, хоть и союзник, с ним торговать не о чем. А вот с Парижем и Берлином можно сторговаться по Армении и Украине.

В настоящее время говорить о каких-либо соглашениях между Россией и ЕС не приходится. Париж с Берлином решили осваивать новые территории обособленно. При этом напомним, что во время недавней эскалации ЕС не только ничего не предпринял, но и заявил, что не может ничего поделать в данной ситуации. ОДКБ или европейская миссия? Итог один – за Армению никто сражаться не будет.

Однако именно на брюссельской площадке переговоров Армения официально признала территориальную целостность Азербайджана вместе с Карабахом и анклавами, а Азербайджан, со своей стороны, признал территориальную целостность Армении. Если все 30 лет карабахского конфликта реальные переговоры и торги шли между Баку и Москвой, и все понимали, что ключи от карабахского замка у Кремля, то сегодня переговоры за закрытыми дверями идут не с Ереваном, а с Брюсселем.

Переговоры по армяно-азербайджанскому вопросу идут в конфигурации Баку-Брюссель, а не Баку-Ереван. Поскольку Ереван, как объект международного права, будет выполнять установки Брюсселя, и гарантом исполнения выступает не Ереван, а именно Брюссель.

Геополитическая реальность в регионе поменялась: и новые порядки, и конфигурацию строят ЕС с США, а им необходима нерушимость границ и устойчивость старого миропорядка, что за они и борются в Украине. Только вот во всей этой истории не нашлось места карабахским армянам. Запад открыто дает понять: «Между вашим сепаратизмом и русским сепаратизмом на Донбассе разницы нет».

Ниджат Гаджиев