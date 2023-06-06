Фархад Мамедов: Баку должен снять это предусловие с повестки дня

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Пожалуй, главной темой как региональных, так и мировых СМИ минувшей недели стала инаугурация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В данной церемонии приняли участие лидеры многих стран, в том числе и премьер-министр Армении Никол Пашинян. По мнению армянской стороны, не обошлось без казуса. Пашинян, образно говоря, оказался чужим на турецком празднике жизни.

Президент Турции обошел вниманием персону Пашиняна, что больно ударило по самолюбию представителей «древнейшего» народа. Своим мнением по данному вопросу и ряду других в беседе с Minval.az поделился азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

– Прошла инаугурация Эрдогана. Армянские СМИ акцентировали внимание на том, что имя Пашиняна не было озвучено наряду с другими лидерами стран. Он был во втором ряду, что больно задело армянскую сторону. Означает ли этот «символизм», что Турция не намерена открывать границы с Арменией, пока не будет окончательного решения армяно-азербайджанского противостояния?

– Ответ на данный вопрос следует рассматривать чисто с протокольной точки зрения. Дело в том, что Эрдоган в своей инаугурационной речи отметил президентов стран, которые принимали участие в мероприятии. Но не были озвучены имена премьер-министров. В том числе и грузинского премьера, и венгерского. Однако Эрдоган упомянул их во время торжественного ужина. Поэтому считать это каким-то уколом в сторону Армении не следует. А что касается нормализации армяно-турецких отношений, то они напрямую связаны с урегулированием армяно-азербайджанских отношений. И при правлении Эрдогана Турция будет продолжать увязывать нормализацию армяно-турецких отношений с вопросом разрешения армяно-азербайджанской проблемы.

– Каким вы видите развитие российско-турецких связей после избрания Эрдогана в разрезе армяно-азербайджанского конфликта?

– Что касается отношений Турции и России, то думается, что на последующих этапах будет продолжаться выстраивание Эрдоганом политики прагматичного взаимодействия с Россией. Турция продолжит играть важную роль в регионах, где будут точки соприкосновения с российскими интересами. В том числе и в разрезе протекающего армяно-азербайджанского процесса. В данном контексте нужно отметить, что роль Турции возрастет, причем в ущерб России. И само участие Пашиняна на инаугурации наглядно говорит об этом.

– Армяно-азербайджанские переговоры протекают с бешеной скоростью, меняя географию. Брюссель, США, Москва, Кишинев. Каков ваш прогноз: стороны придут к общему знаменателю по всем пунктам, или «сказка про белого бычка» продолжится? И если будет найден общий язык, то на какой площадке?

– Действительно, динамика процесса очень высокая. И мировые центры сил придают большое значение отдельным пунктам армяно-азербайджанской повестки, в частности мирному соглашению. Баку это на руку, так как в интересах Азербайджана довести процесс до логического конца, то есть до заключения мирного договора. Что же касается армянской стороны, если она и на сей раз не оценит предоставленный историей шанс, то условия будут изменены. Азербайджан серьезно вовлекся в данный процесс, и постепенно убирает те препятствия, которые находятся на пути к заключению мирного соглашения. Вопрос с Лачинской дорогой после установления ППП был разрешен, и на сегодня главной проблемой является нахождение незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе. И если Армения в качестве предусловия подписания мирного соглашения и признания территориальной целостности Азербайджана выдвигает диалог между Баку и армянами Карабаха, то Азербайджан должен снять это предусловие с повестки дня и провести демилитаризацию региона. Я думаю, что это является главной составляющей тех месседжей Министерства обороны Азербайджана, которые озвучиваются на протяжении последних двух недель.

Фарид Теймурханлы