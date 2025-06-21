В аккаунте Али Шамхани в соцсети X появилась запись, из которой следует, что он был ранен, сообщают государственные иранские издания.

«Моя судьба — выжить. Я бы пожертвовал собой сто раз ради Ирана», — говорится в сообщении.

По данным государственного информагентства IRNA, Шамхани получил ранение в результате израильского удара по Тегерану 13 июня. Сейчас он находится в стабильном состоянии и проходит курс реабилитации в больнице.

В тот же день ЦАХАЛ сообщил, что за ночь были поражены более 100 целей на территории Ирана. В операции участвовали 200 истребителей. Аятолла Али Хаменеи в тот же день подтвердил гибель представителей военного руководства страны и иранских учёных.