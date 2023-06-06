Пригожин: Судя по сводке Минобороны России, мы уже планету Земля всю уничтожили пять раз

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Создатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин высмеял новый отчет Министерства обороны России о ликвидации 1,5 тысячи солдат противника. Комментарий опубликовала его пресс-служба в Telegram.

Многие со скепсисом отнеслись к заявлению оборонного ведомства от 5 июня, в котором говорилось об уничтожении 1,5 тысячи украинских военнослужащих, 28 танков и 109 боевых машин пехоты.

«Я думаю, что барон Мюнхгаузен отдыхает. И судя по тому, что здесь написано, мы в ближайшее время доберемся уже до инопланетян – с такими потерями. Чтобы уничтожить полторы тысячи человек, это должна быть такая бойня, в сутки, на протяжении километров 150, что мама не горюй. Поэтому я думаю, что это просто из области дикой зашкварной фантастики. Вообще нужно сложить все цифры, которые дает Конашенков. Я думаю, что мы уже просто планету Земля всю уничтожили пять раз», – заявил Пригожин.