Столтенберг: Мы понимаем справедливые опасения Турции

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция вносит вклад в НАТО, сообщает TRT Haber.

После встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Столтенберг сказал о процессе вступления Швеции в НАТО

«Мы понимаем справедливые опасения Турции, Швеция предприняла важные шаги для устранения этих опасений».

Генеральный секретарь НАТО добавил: «Я благодарен Турции за решение направить дополнительные войска в миссию НАТО в Косово. Турция возглавляет эти усилия. Мы договорились с Эрдоганом о проведении новой встречи между Турцией, Швецией и НАТО 12-го июня».