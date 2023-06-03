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Малейка Аббасзаде: ГЭЦ готовит новый проект для школ

Малейка Аббасзаде: ГЭЦ готовит новый проект для школ

“Мы должны научить детей в первую очередь осознавать себя и ценить свой потенциал”.

Об этом заявила председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на форуме по человеческим ресурсам и управлению, организованном Службой ASAN.

“Более 5000 детей уже сдали экзамены. Сейчас мы делаем улучшения и разрабатываем программное обеспечение на основе тестов. Мы хотим передать эту программу школам, чтобы примерно с 7 класса школьники знали, в каком направлении у них есть потенциал. Сейчас наши сотрудники проводят тесты в различных районах в связи с этим проектом, и в конечном итоге проект будет представлен в Министерство науки и образования”, – цитирует Аббасзаде АПА.

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