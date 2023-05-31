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Уволился с работы армянин, который сжег флаг Азербайджана

Уволился с работы армянин, который сжег флаг Азербайджана

Сжегший флаг Азербайджана на церемонии открытия ЧЕ по тяжелой атлетике Арам Николян уволился с Общественного ТВ Армении по собственному желанию. Об этом директор телекомпании Ованнес Мовсисян заявил в среду в парламенте страны.

“Арам Николян некоторое время назад написал заявление об увольнении, остальные вопросы следует задать уже ему”, – сказал Мовсисян.

При этом Мовсисян не смог ответить на вопрос, когда написал Николян заявление: до того, как его решили не допускать на место работы, или после. Он отметил, что не может вспомнить хронологию событий.

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