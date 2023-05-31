Карабахский «госминистр» обвинил бизнесменов в краже продуктов – миф о «блокаде» вновь лопнул

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На днях на одном из российских сайтов прочитал «пронзительную» статью об армянских женщинах, проживающих в Карабахском регионе в «блокадных условиях». Истории о «горькой судьбе» карабахских армянок вывернули наизнанку и мою душу, перевернули упорядоченный уклад жизни, нарушили земной покой. Не будучи по натуре сентиментальным человеком, все же не смог сдержать эмоции, прослезился.

Рассказывает 35-летняя жительница Ханкенди, некая Зоя: «Я вернулась в «арцах» (здесь и далее кавычки Minval) из Еревана в ноябре прошлого года. Хотела взять перерыв перед новой работой и немного побыть дома, с семьей. Так я попала в «блокаду». Но я рада, что все так сложилось. Я не представляю, что было бы, если бы я оказалась по ту сторону».

Далее следует авторская вставка со ссылкой на опросы среди местных жительниц. Перечень «ужасных условий» довольно длинный: тут и страдания женщин, детей, людей с инвалидностью и хроническими заболеваниями, и нехватка продуктов, и проблема с медицинской помощью. И вот на авансцену выходит 28-летняя Гаяне: «Сейчас люди не могут просто зайти в магазин и купить необходимое — им приходится обходить несколько мест, чтобы найти то, что нужно. Особенно трудно в регионе с овощами и фруктами — их доставляют очень редко. Когда в середине апреля привезли бананы и яблоки, то по всему городу стояли огромные очереди”.

По словам Гаяне, в очередях в основном стоят женщины или пожилые люди: «Иногда стоят беременные или женщины с маленькими детьми, которых не с кем оставить. Один раз я видела, что вызывали скорую — женщине стало плохо в очереди».

Она также озвучила одну из важных проблем в условиях «блокады». «Также у девочек и женщин есть трудности с приобретением гигиенических средств. Когда началась блокада, как женщина, я первым делом пошла покупать средства гигиены», – рассказывает душераздирающую историю Гаяне.

Не знаю, удалось ли Гаяне купить в аптеках «самодостаточного государства с мощной экономикой» женские прокладки, но история меня потрясла. Чувство вины за «блокаду» легло тяжким бременем мне на плечи, и этот «крест», наверное, пришлось бы нести до конца своих дней, если бы не сегодняшняя новость. Помог мне избавиться от тяжелого груза ответственности никто иной, как другой «блокадник» по имени Гурген Нерсисян, который, по непонятным причинам, называет себя несуществующим «госминистром» мифического «арцаха».

Итак, описывая ситуацию в «блокадном арцахе», Нерсисян сказал следующее: «Сотрудничество с российскими правоохранительными органами, входящими в состав миротворческих сил в «арцахе», приобрело новый импульс, что позволит в короткие сроки нейтрализовать явления, способствующие раздуванию цен на различные товары, нездоровой конкуренции и столкновению экономических интересов. Необходимые продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, организованные в рамках гуманитарных перевозок, часто прибывают в «арцах» в меньших объемах, чем планировалось, из-за действий некоторых меркантильных бизнесменов. Призываем воздерживаться от подобных шагов и причинения материального ущерба».

Как видим, ни слова об азербайджанцах, ни одного упоминания о «блокаде», тем не менее, продуктов, лекарств и других товаров не хватает. А если и есть, то по завышенным ценам. И объясняется такое положение дел не вымышленной «блокадой», а жадностью армянских бизнесменов, которые разворовывают товары, следующие из Армении. Слова Нерсисяна ясно дают понять, что никакой блокады не существует. А в проблемах карабахских армян по продовольственной части виноваты их же соплеменники. Что ни говорите, но Гурген допустил непростительную оплошность. Столько месяцев лепили миф о блокаде, столько жалоб настрочили в международные организации, столько гневных и бессмысленных призывов было из-за рубежа, а тут на тебе – все псу под хвост. Слова Нерсисяна опередили его мысли.

Так что Зое или Гаяне, или кому-то там еще из «блокадных армянок» причину дефицита бананов и женских прокладок нужно искать не в «блокаде». Они могут обратиться с этой просьбой к вороватым бизнесменам.

И последнее. Карабахским армянам, выражаясь словами Булгакова, следует быть осторожными со своими желаниями – они имеют свойство сбываться. Они вопят о «блокаде» при отсутствии таковой, но ведь Азербайджан может сделать так, чтобы это их желание сбылось. И тогда им придется, как говорится, почувствовать разницу…

Фарид Теймурханлы