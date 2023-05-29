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ПВО сбили все выпущенные днем по Киеву российские ракеты

ПВО сбили все выпущенные днем по Киеву российские ракеты

Во время дневной воздушной атаки на столицу Украины все цели были уничтожены силами ПВО, заявил глава Киевской военной городской администрации (КГВА) Сергей Попко.

“Всего через шесть часов после ночной атаки страна-агрессор вновь нанесла ракетный удар по Киеву. Предварительно, враг применил вооружение баллистического типа. Это была уже 16-я атака на столицу с начала месяца. Таким образом враг изменил тактику – после длительных исключительно ночных нападений, нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах”, – цитирует Попко пресс-служба КГВА.

По его данным, попаданий по объектам в Киеве не допущено.

“Зафиксировано падение обломков в разных районах города. В Оболонском районе три случая, по одному в Деснянском и Днепровском. Без критических разрушений. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется”, – добавил Попко.

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