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Ильхам Алиев: Мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем

Ильхам Алиев: Мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем

После того, как Армения уже признала нашу территориальную целостность, для мирного договора фактически не осталось никаких серьезных препятствий. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 28 мая на встрече с жителями Лачинского района, сообщает Report .

Глава государства выразил уверенность, что мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем, если Армения вновь не обманет и вновь не изменит свою позицию.

“Если будет подписан, – очень хорошо, если не будет подписан – в любом случае, Азербайджанское государство не столкнется из-за этого с какой-либо проблемой, потому что именно мы – сильная сторона, мы обладаем сильной позицией за столом переговоров, у нас сильные позиции на границе. Даже без подписания мирного договора мы будем жить спокойно и в условиях безопасности”, – подчеркнул президент Азербайджана.

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