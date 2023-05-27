Главное Политика

Чавушоглу: Нормализация армяно-азербайджанских отношений затрагивает и турецко-армянские

Чавушоглу: Нормализация армяно-азербайджанских отношений затрагивает и турецко-армянские

Нормализация армяно-азербайджанских отношений затрагивает и турецко-армянские связи. С данным заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, отметив, что Турция поддерживает процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией и выступает за скорейшее подписание между ними мирного договора.

“Мы всегда поддерживали процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией. Для обеспечения всеобъемлющего мира необходимо уважать территориальную целостность”, – сказал он.

Министр добавил, что нормализация турецко-армянских отношений на самом деле зависит от Еревана.

“У нас может быть разное мнение о событиях 1915 года с Арменией. Однако возведение памятников террористам подрывает нормализацию наших отношений и неприемлемо. Если Армения уверена в себе, она должна сформировать комиссию в составе США, Франции и России для расследования событий 1915 года”, – приводит TurkicWorld слова министра.

Теги:
Из этой рубрики
Чавушоглу: Нормализация армяно-азербайджанских отношений затрагивает и турецко-армянские
Политика

Чавушоглу: Нормализация армяно-азербайджанских отношений затрагивает и турецко-армянские

2023/05/27, 00:18
Блинкен отправится в Швецию, Норвегию и Финляндию
Политика

Блинкен отправится в Швецию, Норвегию и Финляндию

2023/05/26, 20:40
Турция устами Чавушоглу поддерживает заявления Армении о признании целостности Азербайджана
Политика

Турция устами Чавушоглу поддерживает заявления Армении о признании целостности Азербайджана

2023/05/26, 20:11
Назарбаев поздравил президента Азербайджана с Днем независимости
Политика

Назарбаев поздравил президента Азербайджана с Днем независимости

2023/05/26, 19:58
В Армении отрицают подписание мирного соглашения с Азербайджаном в Кишиневе
Политика

В Армении отрицают подписание мирного соглашения с Азербайджаном в Кишиневе

2023/05/26, 19:28
Байрамов проинформировал помощника генсека ООН о ситуации в регионе (фото)
Политика

Байрамов проинформировал помощника генсека ООН о ситуации в регионе (фото)

2023/05/26, 19:12
НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Политика

НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

2023/05/26, 18:31
Чавушоглу предрек подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
Политика

Чавушоглу предрек подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

2023/05/26, 18:17
Байрамов: Азербайджан вносит большой вклад в глобальную безопасность и процветание (фото)
Политика

Байрамов: Азербайджан вносит большой вклад в глобальную безопасность и процветание (фото)

2023/05/26, 18:01