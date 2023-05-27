Чавушоглу: Нормализация армяно-азербайджанских отношений затрагивает и турецко-армянские

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Нормализация армяно-азербайджанских отношений затрагивает и турецко-армянские связи. С данным заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, отметив, что Турция поддерживает процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией и выступает за скорейшее подписание между ними мирного договора.

“Мы всегда поддерживали процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией. Для обеспечения всеобъемлющего мира необходимо уважать территориальную целостность”, – сказал он.

Министр добавил, что нормализация турецко-армянских отношений на самом деле зависит от Еревана.

“У нас может быть разное мнение о событиях 1915 года с Арменией. Однако возведение памятников террористам подрывает нормализацию наших отношений и неприемлемо. Если Армения уверена в себе, она должна сформировать комиссию в составе США, Франции и России для расследования событий 1915 года”, – приводит TurkicWorld слова министра.