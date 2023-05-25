Госдеп выступил в поддержку продолжения диалога Баку-Ереван

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США поддерживают продолжение переговоров между Азербайджаном и Арменией. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

«Это по-прежнему является для нас приоритетом. Госсекретарь Блинкен приветствовал обе стороны здесь, в Вашингтоне, несколько недель назад. После этого переговоры продолжились в Брюсселе. Мы поддерживаем продолжение переговоров. Мы продолжим поддерживать работу сторон, чтобы достичь соглашения по остающимся нерешенными вопросам. Госсекретарь будет продолжать заниматься этим”, – отметил он.