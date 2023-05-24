«Вы хотите сказать, что Шуша – это территория Армении?»

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В мирном договоре должны быть затронуты два вопроса – территориальная целостность Армении и Азербайджана и отсутствие территориальных претензий друг к другу, а также безопасность и права карабахских армян. Об этом заявил в беседе с журналистами в парламенте Армении вице-спикер Национального Собрания от правящей партии «Гражданский договор» Акоп Аршакян.

«Армения придерживается той позиции, что у нас нет никаких территориальных требований к Азербайджану. Есть ли у вас, журналистов, территориальные претензии к Азербайджану? Вы хотите сказать, что Шуша – это территория Армении? Необходимо уточнить государственные границы и территории, которые принадлежат нашим государствам. А в связи с вопросом прав и безопасности карабахских армян должен быть создан международный формат», – сказал Аршакян.

«Возможна ли новая война? Возможна. Возможно ли, что мирный договор не будет подписан? Возможно, потому что в нашем регионе все линии очень нежные», – заметил он.

По заверению вице-спикера армянского парламента, позиция власти воспринимаема обществом. Необходимо, чтобы в Армении этот вопрос рассмотрели с холодной головой, без эмоций. «Власть представляет позицию Армении, мы не представляем позицию Карабаха. Когда мы говорим о системе безопасности, без четкости, относительно того, что такое территориальная целостность – это просто невозможно», – заключил Акоп Аршакян.