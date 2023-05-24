Главное Политика

«Вы хотите сказать, что Шуша – это территория Армении?»

«Вы хотите сказать, что Шуша – это территория Армении?»

В мирном договоре должны быть затронуты два вопроса – территориальная целостность Армении и Азербайджана и отсутствие территориальных претензий друг к другу, а также безопасность и права карабахских армян. Об этом заявил в беседе с журналистами в парламенте Армении вице-спикер Национального Собрания от правящей партии «Гражданский договор» Акоп Аршакян.

«Армения придерживается той позиции, что у нас нет никаких территориальных требований к Азербайджану. Есть ли у вас, журналистов, территориальные претензии к Азербайджану? Вы хотите сказать, что Шуша – это территория Армении? Необходимо уточнить государственные границы и территории, которые принадлежат нашим государствам. А в связи с вопросом прав и безопасности карабахских армян должен быть создан международный формат», – сказал Аршакян.

«Возможна ли новая война? Возможна. Возможно ли, что мирный договор не будет подписан? Возможно, потому что в нашем регионе все линии очень нежные», –  заметил он.

По заверению вице-спикера армянского парламента, позиция власти воспринимаема обществом. Необходимо, чтобы в Армении этот вопрос рассмотрели с холодной головой, без эмоций. «Власть представляет позицию Армении, мы не представляем позицию Карабаха. Когда мы говорим о системе безопасности, без четкости, относительно того, что такое территориальная целостность – это просто невозможно», – заключил Акоп Аршакян.

Теги:
Из этой рубрики
Путин: Азербайджан завоевал заслуженный авторитет на мировой арене
Политика

Путин: Азербайджан завоевал заслуженный авторитет на мировой арене

2023/05/24, 17:09
«Вы хотите сказать, что Шуша – это территория Армении?»
Политика

«Вы хотите сказать, что Шуша – это территория Армении?»

2023/05/24, 16:57
Часики для сепаратистов тикают все быстрее. Почему флаг Азербайджана над Ханкенди — вопрос времени?
Политика

Часики для сепаратистов тикают все быстрее. Почему флаг Азербайджана над Ханкенди — вопрос времени?

2023/05/24, 16:18
Захарова призвала Пашиняна не манипулировать словами
Политика

Захарова призвала Пашиняна не манипулировать словами

2023/05/24, 15:42
Россия отреагировала на слова Пашиняна о готовности признать Карабах частью Азербайджана
Политика

Россия отреагировала на слова Пашиняна о готовности признать Карабах частью Азербайджана

2023/05/24, 15:16
Байрамов - Седерфельт: Армения не выполняет свои обязательства
Политика

Байрамов – Седерфельт: Армения не выполняет свои обязательства

2023/05/24, 14:47
Яшар Алиев в ООН раскрыл ложь замглавы МИД Армении
Политика

Яшар Алиев в ООН раскрыл ложь замглавы МИД Армении

2023/05/24, 09:13
США представили Баку и Еревану предложения по мирному соглашению
Политика

США представили Баку и Еревану предложения по мирному соглашению

2023/05/24, 08:58
Чавушоглу: Турецко-азербайджанские отношения - пример для всего мира
Политика

Чавушоглу: Турецко-азербайджанские отношения – пример для всего мира

2023/05/23, 20:58