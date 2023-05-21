Байден заявил, что США добиваются урегулирования в Украине путем дипломатии

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Президент США Джо Байден утверждает, что Вашингтон добивается урегулирования кризиса вокруг Украины политико-дипломатическими средствами, но при этом заявляет о намерении коллективного Запада продолжать поставки оружия и военной техники Киеву.

Об этом заявил глава администрации США, выступая в воскресенье на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи (G7) в Хиросиме.

“Вместе со странами-партнерами мы повторили, что есть необходимость в справедливом мире, уважающем суверенитет и территориальную целостность Украины – ключевые принципы Устава ООН”, – добавил он.