В Хиросиме завершились все рабочие сессии саммита G7

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Лидеры Группы семи (G7) и приглашенных на саммит в Хиросиме государств в воскресенье завершили проведение всех запланированных по программе рабочих сессий. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Всего в течение трех дней они провели 10 сессий, в рамках которых обсудили ситуацию вокруг Украины, отношения с Китаем, проблемы мировой экономики, ядерное разоружение, сотрудничество с партнерами вне “семерки” и другие вопросы.

20 мая к работе саммита G7 присоединились приглашенные на него лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи. Кроме того, прибывший в Японию президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье принял участие в двух сессиях по украинской проблематике, в том числе в расширенном составе с лидерами стран, не входящих в “семерку”.

На первой сессии с участием Зеленского лидеры G7 в очередной раз подтвердили, что будут “продолжать приверженность оказанию дипломатической, финансовой, гуманитарной и военной помощи Украине”. По данным японского внешнеполитического ведомства, изначально украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн. Такая договоренность была достигнута в ходе визита премьер-министра Фумио Кисиды в Киев в марте.