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Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways из-за полетов в РФ

zurabi

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что объявила бойкот и больше не будет пользоваться услугами грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за того, что та начала летать в РФ, сообщает ТАСС.

Об этом президент сказала на брифинге.

“Я для себя объявляю бойкот Georgian Airways и призываю вас присоединиться к нему. Это компания, которая пользуется государством, чтобы обогатиться. Так было при прежних властях. Это продолжалось во время пандемии коронавируса, и сейчас она хочет воспользоваться возобновлением полетов с РФ, которая неприемлема для большей части нашего населения”, – сказала Зурабишвили.

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