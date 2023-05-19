Азербайджан, Россия и Армения договариваются о следующем заседании рабочей группы

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Время и место очередного очного заседания трехсторонней рабочей группы РФ, Азербайджана и Армении будут определены по итогам консультаций вице-премьеров трех стран. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

«Сегодня в течение дня между вице-премьерами Азербайджана, Республики Армения и Российской Федерации проходят интенсивные консультации по вопросу восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа в рамках трехсторонней рабочей группы под нашим совместным председательством, — указал Оверчук, которого цитирует ТАСС. — Окончательное решение относительно места и времени проведения очередного очного заседания трехсторонней рабочей группы будет принято по итогам консультаций».