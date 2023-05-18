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Кое-что об объединенной оппозиции на примере Турции

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С точки зрения политических технологий предвыборная гонка в Турции была очень красочная. Комплекс массовых мероприятий, различные встречи, брифинги, а также  последовательность их проведения были организованны по всем правилам современных политических технологий. Во время активной фазы предвыборной гонки можно было увидеть практически все: шоу, публичную аналитику, обоюдные обвинения, компроматы, интриги, бесконечные обещания, угрозы и прочие политтехнологические «штучки». Словом, был использован полный арсенал всевозможных политических технологий. Даже не сомневаюсь, что предвыборная гонка в Турции войдет во все современные учебники прикладной политологии.

С профессиональных позиций политтехнолога можно, конечно, говорить о том, что во время предвыборной гонки и у команды оппозиции, и у команды власти были ошибки и просчеты. Однако, это вопрос частного характера, и он требует отдельного предметного анализа. В данном случае хотелось обратить внимание на обстоятельство более глубокого содержания. Обстоятельство, которое буквально заставит поменять предвыборную стратегию политтехнологов.

Несомненно, что итоги первого тура президентских выборов в Турции сильно расстроили турецкую оппозицию. Согласитесь, что во время предвыборной гонки основным козырем оппозиции в любой стране является мечта об объединении. Объединенная оппозиция является некой панацеей, которая, как до сих пор казалось, может «ударить» по власти и позволит оппозиции выиграть на выборах.

Вспомните, именно этим «козырем» долгие годы жонглировала оппозиция в Азербайджане. Однако результаты как минимум первого тура выборов в Турции развеяли этот политический миф о «всемогуществе» объединенной оппозиции. Предмет основных предвыборных спекуляций радикальной оппозиции снят с политической повестки.

Объединение всех потенциалов политической оппозиции не помогло даже для того, чтобы набрать большинство голосов в турецком парламенте. Оказывается, миф о всемогуществе объединенной оппозиции бессилен перед силой искренней народной любви к своему лидеру.

Западные политические технологии не могут предугадать и рассчитать алгоритм действия философии восточной ментальности. У нас невозможно «купить» искреннюю народную любовь. А философия западных политтехнологий как раз и рассматривает политические отношения как процесс обмена товарами и услугами. В парадигме западных политических технологий электорат является потенциальным покупателем политического «товара». Поэтому наблюдая за выборами в Турции, мы отчасти наблюдаем за борьбой между западным холодным прагматизмом и восточной преданностью своим ценностям.

Асиф Адиль

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