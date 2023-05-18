ОДКБ готова помочь Армении отправкой мониторинговой миссии

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтверждает готовность оказать Еревану возможную помощь путем направления мониторинговой миссии ОДКБ в рамках военно-технического сотрудничества.

Об этом на проходящем в Минске заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, передает ТАСС.

«Вновь, как и было заявлено на ноябрьской прошедшего года сессии Совета коллективной безопасности [ОДКБ], подтверждаем готовность оказать Еревану возможную помощь как путем направления мониторинговой миссии ОДКБ, так и за счет военно-технического содействия, обучения пограничников и оснащения их современными техническими средствами», — сказал он.

Тасмагамбетов отметил, что вызванная многолетними противоречиями между Арменией и Азербайджаном напряженность на Южном Кавказе сохраняется, фиксируются вспышки вооруженных столкновений.

«Безусловно, приветствуем усилия конфликтующих сторон, направленные на заключение всеобъемлющего мирного соглашения», — добавил генсек ОДКБ.