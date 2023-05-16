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Швыдкой: Значение личности Гейдара Алиева невозможно переоценить

shvidkoy

Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает «Азертадж».

В письме говорится:

Позвольте от всего сердца поздравить Вас и в Вашем лице весь азербайджанский народ со столетием дня рождения национального лидера, определившего судьбу современного Азербайджана, президента республики с 1993 по 2003 годы Гейдара Алиевича Алиева.

Значение его личности и жизненных поступков невозможно переоценить. Гейдар Алиевич сумел сделать Азербайджан процветающим, устремленным в будущее государством, которое уважают во всем мире.

Мне посчастливилось несколько раз встречаться с Гейдаром Алиевичем. Неизменно восхищали его мудрость, высочайший интеллект и проницательность, делавшие его политиком поистине мирового уровня.

Искренне рад, что Вам удалось приумножить те ценности, которые были унаследованы от Гейдара Алиевича. Он был бы горд Вами.

Еще раз сердечно поздравляю Вас с праздником столетия Гейдара Алиева, желаю Вам и всему азербайджанскому народу благополучия и процветания.

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