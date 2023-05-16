Асадов запретил техосмотр автобусов, пассажиры которых не застрахованы

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Кабинет министров внес изменения в постановление от 15 марта 1999 года ”Об утверждении образцового Положения о правилах проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их прицепов». По этому поводу премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, отныне пассажирские автобусы не будут допущены к техническому осмотру, если не будет осуществлено индивидуальное страхование пассажиров (за исключением пассажиров внутригородских или внутрипоселковых перевозок) от несчастных случаев. В этом случае наличие соответствующего договора обязательного страхования будет проверяться через электронную информационную систему, предусмотренную законом “Об обязательном страховании”.