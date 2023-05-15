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Дожди и снегопад в азербайджанских регионах

dojd

Объявлены фактические погодные условия на территории страны.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, по состоянию на 18:00 15 мая в Нахчыване, Шахбузе, Ордубаде, Гедабее, Гёйгёле, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Агдаме, Балакене, Огузе, Габале, Шеки, Исмаиллы, Шамахы, Гобустане, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Бейлагане, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Гаджигабуле, Нефтчале, Билясуваре, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре, Баку и на Абшеронском полуострове временами шли дожди, а в Грызе, Шахдаге, на горных территориях Дашкесанского района — снег.

Было отмечено, что северо-западный ветер усиливался до 25 м/с.

По данным станции Нефтяные камни, высота волн в море достигала 3,3 метра.

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