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Секретарь Совбеза Армении: Москва не передает Еревану заказанное и оплаченное оружие

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Механизмы, которые должны были обеспечить безопасность Армении, рухнули, новые не созданы. Об этом заявил в интервью «Новая газета Европа» Армен Григорян.

По его словам, Москва не передала Еревану заказанное и оплаченное оружие.

«Необходимо искать новые механизмы и поставки вооружения, потому что объективно мы не получаем то, что заказали и за что заплатили России. Речь идет о нескольких контрактах на сотни миллионов долларов», — заявил он.

Он также подтвердил, что правительство Армении обсуждало вопрос выхода из ОДКБ.

«Условно говоря, мы думали, что можно будет позвонить по телефону и сказать: «У меня проблема». В ответ скажут: «Окей, дорогой, мы поможем». Мы попробовали и видим, что этот механизм не работает. Договорные обязательства не соблюдаются. Вся наша концепция безопасности была построена на этом, а новой пока нет», — заявил секретарь армянского Совбеза.

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