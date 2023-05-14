Зеленский сообщил о самом большом пакете военной помощи из Германии с начала СВО

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что объявленный германским правительством новый пакет военной помощи станет самым большим с момента начала специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале украинского лидера.

«Спасибо Германии за самый большой пакет военной помощи», — сообщил Зеленский.

По его словам, на этот и ближайшие годы Германия зарезервировала 11 миллиардов евро. Он отметил, что вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем обсудит поставки Киеву истребителей.