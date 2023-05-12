Ховаев прилетел на переговоры в Баку

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Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял специального представителя министра иностранных дел Российской Федерации по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.

В ходе переговоров министр Байрамов отметил позицию и приоритеты нашей страны на переговорах по мирному соглашению, а также ее ожидания. Он проинформировал И.Ховаева о провокационных шагах Армении, подрывающих мирный процесс и переговоры.

Представитель МИД России отметил, что обеспечение мира и стабильности в регионе крайне важно, и российская сторона готова оказать любую поддержку в этом направлении.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.