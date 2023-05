Блинкен и Мишель обсудили мир на Южном Кавказе

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил мир на Южном Кавказе с президентом Совета Европейского союза (ЕС) Шарлем Мишелем.

«Было приятно сегодня обсудить с президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем поддержку Украины, мир на Южном Кавказе и углубление нашего трансатлантического партнерства», — написал Блинкен в Твиттер.

Great to speak with European Council President @CharlesMichel today to discuss support for Ukraine, South Caucasus peace, and our deep transatlantic partnership.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 11, 2023