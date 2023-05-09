Мэрия Еревана не намерена сносить монумент «Немезис»

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Мэрия Еревана не намерена сносить монумент «Немезис».

Об этом мэрия Еревана сказала армянской службе радио «Свобода», комментируя то, что готовы ли власти снести памятник после того, как Анкара закрыла свое воздушное пространство для полетов из Армении и в ответ на прозвучавшие в Турции мнения по этому поводу.

Официальные Анкара и Баку осудили установку монумента «Немезис» в Ереване. В ответ на открытие памятника Турция закрыла свое воздушное пространство для армянских авиакомпаний, летающих в третьи страны.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если памятник не будет снесен, то будут предприняты соответствующие шаги.