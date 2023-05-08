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Анкара потребовала сноса мемориала «Немезис» в Ереване и предупредила Армению

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урция сделала уступки в процессе нормализации с Арменией. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Анкара предприняла эти шаги, чтобы внести свой вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Но они еще раз показали, что не искренни … Мы не приемлем установку памятника («Немезис»), убившим наших османских пашей и азербайджанских братьев ( «Немезис» — прим.ред.)», — цитирует его АПА.

Он добавил, что турецкая сторона предупредила официальный Ереван в связи с демонтажем памятника и предпримет новые шаги в отношении Армении по этому вопросу.

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