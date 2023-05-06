Марш под звуки карная

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С давних времен до настоящего философы и мудрецы призывают людей не быть оторванными от реальности. Это касается и властителей, на плечах которых лежит ответственность посвящения обществ в особенности переживаемых процессов. Если они делятся своими планами и намерениями, то оказываются в выигрыше.

Ответственная власть всегда выделяется тем, что делится компетенциями о насущном, не уклоняется от обязанности пояснять, к каким целям ведет общество. Информируя сограждан, она добивается укрепления диалоговой морали.

В здоровых условиях прослеживается прямая корреляция между информированностью людей и процессом развития. Будучи осведомленными, общественные силы приходят в движение, свободно реализуют замыслы и идеи, и достойное самовыражение помогает достижению желаемого.

Внутренняя стабильность Узбекистана является фактором реальной силы, и она приобрела наднациональную сущность. Страна развивается поступательно и создает стратегический ресурс для обнадеживающего расклада. Воочию видно, как воссоздаются предпосылки для диверсификации ресурсов прочности, которых никогда не бывает много.

Концепция развития страны президента Шавката Мирзиеева имеет множество несущих элементов, и каждая из них воплощает в себе ядро. Вокруг которого формируются поля притяжения, и как это обычно происходит в природе, в такой среде формируется аккумуляции энергии.

Особенности национального характера узбекского народа всегда поражали высокими качествами. Искренность, гостеприимство, радушие и гуманизм – это про узбеков. Над этими особенностями традиционно возвышается естественная склонность к созиданию.

Трудолюбие узбекского народа есть следствие долгого исторического пути, преодолев который поколения выработали веру в себя, в свои способности. Полагающиеся на силу и дух соотечественников одаренные лидеры видят свою задачу в том, чтобы обеспечивать расширение пояса полезного действия.

Главным и неизменным в этом процесс остается ставка постепенность, на эволюцию. Поэтапные изменения, принося с собой прок, еще и оберегают людей от катаклизмов и шараханий.

С первых лет национальной независимости узбекистанцы присягнули логике, согласно которой должен сохраняться приоритет экономики над политикой. На этой основе выдвижение на первый план социальных программ обрела безальтернативное значение. И это в порядке вещей, ведь государство, наращивая силы, обеспечивает порядок, общественную дисциплину, личные свободы и разумную последовательность во всех житейских делах.

Опыт доказал, что совмещающий в себе парадигмы национального развития курс оправдан. Общенациональный референдум 2023 года вырос из концепции поступательного развития. Акту волеизъявления предшествовали общественные обсуждения проекта новой редакции основного закона – Конституции Узбекистана. Созданная правительством специальная комиссия получила более 200 тыс. предложений от граждан республики.

Законодательная палата парламента (Олий Мажлис) в марте нынешнего года утвердила проект конституционного закона «О Конституции Республики Узбекистан» и приняла решение о проведении референдума по вопросу о поправках в конституцию, и верхняя палата парламента (Сенат) его утвердила.

Проект закона предусматривал около 200 изменений в Конституции. Большая их часть рассчитана на демократизацию общественной жизни. В целом она предусмотрела обновление основного закона на 65%.

Среди поправок были пункты о сокращении численности сенаторов со 100 до 65, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству, а также о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет.

Действующая конституция была принята в 1992 году, и за прошедшее время в основной закон поправки вносились 15 раз.

Принятая в 1992 году старая Конституция состояла из 128 статей, и за годы независимости в основной закон 15 раз вносились поправки. Теперь же, когда узбекистанцы на референдуме подавляющим большинством голосов (90,2%) поддержали поправки, в обновленном законе уже 155 статей. К действовавшим 275 нормам добавились ещё 159, доведя общее количество до 434.

За количественными показателями прослеживаются очевидные качественные изменения.

Примечательно, что наблюдавшая за всенародным голосованием миссия Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) положительно оценила результаты референдума. Представители миссии заключили, что «референдум был технически хорошо подготовлен и широко освещался».

«Всевидящие европейцы», как ни странно, безо всяких «но» и оговорок поддержали намерение узбекистанцев усовершенствовать права и свободы, признав, что «консультационный процесс по проекту поправок стал всеобъемлющим».

Редкий случай, когда не в меру критичные представители такой «принципиальной» инстанции, как БДИПЧ ОБСЕ, в едином порыве приветствуют предложенные поправки, расценивая их в качестве позитивного шага. Впрочем, европейцы в присущей манере все же проявили характерные особенности, подчеркнув, что нововведения способствуют укреплению гендерного равенства, а также увеличению социальных обязательств государства перед гражданами. Им было бы не по себе, обойди они вопросы гендерного равенства.

Это факт, что процесс конституционной реформы был достаточно длительным, но в результате значительное количество предложений было принято во внимание со стороны правовых институтов страны. И это важно.

В заключительной части выводов руководители европейской миссии подметили, что в стране за счет обновленной Конституции «создается прочная правовая основа для недопущения дискриминации женщин, социально уязвимых слоев и других чувствительных категорий». Как говорится, и на том спасибо.

Не секрет, что западные институты приняли за правило менторствовать, когда на кону выборные процессы постсоветских стран. Их характерная предвзятость рельефно проявляется в случаях, когда речь идет о мусульманских государствах.

Миссия БДИПЧ ОБСЕ положительно оценила итоги волеизъявления граждан страны, что заслуживает внимание, прежде всего, с точки зрения перспективы. Повышение общественной и гражданской активности влияет на развитие двуединого процесса государственного и национального строительства.

Для достижения гармонии на главном направлении важно сокращение дистанции, разделяющей власть и гражданина. Завершившийся референдум, как и планировалось, позволил осуществить значительный прорыв в этом направлении. Развивая диалог, узбекская власть и народ высказываются за четкую слышимость.

Узбеки очень чувствительны к традициям. Ни одно важное событие не обходится без колоритного национального инструмента карная. Его звуки возвещают о добрых переменах и победах. Их в день голосования можно было слышать во всех городах и весях древней страны.

Тофик Аббасов