«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

WP: Минобороны РФ хотело дискредитировать Пригожина

prigojin2

Чиновники министерства обороны РФ рассматривали возможность начать публичную кампанию по дискредитации основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина через доверенное лицо. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Она ссылается на не публиковавшиеся ранее документы, предположительно, от разведки США, попавшие в общественный доступ в результате действий рядового ВВС Нацгвардии Джека Тейшейры, который публиковал их в закрытом чате на популярной у геймеров платформе Discord.

«Изначально чиновники отметили, что если Минобороны будет пытаться противостоять публичным заявлениям Пригожина, ему следует найти союзников в равном для себя статусе для борьбы с Пригожиным, а не делать это самому», — подчеркивалось в одном из документов с грифом «совершенно секретно». «Однако в конечном итоге они не пришли к уверенности, что Минобороны сможет успешно вести информационную войну с Пригожиным, если российское правительство не запретит последнему выступать с публичными заявлениями», — указывалось в документах далее.

В материалах уточнялось, что информация основана на «отчете сигнальной разведки», то есть получена путем перехвата или прослушивания коммуникаций.

Некоторое время Пригожину позволяли ругать чиновников, казалось бы, безнаказанно, что, как отмечают аналитики, соответствует стратегии президента РФ Владимира Путина по разделению сфер влияния в политике и на поле боя в Украине, — для их контроля конкурирующими группами, чтобы ни одна из них не стала слишком влиятельной, констатирует WP.

И хотя подобная стратегия может служить для защиты Путина, на поле боя она оказалась губительной, пишет издание.

В связи с тем, что роль Пригожина становилась все более заметной, ему сначала запретили вербовать заключенных, а затем стали создавать проблемы со снабжением боеприпасами.

Основатель ЧВК также предложил Путину поручить группе обучение мобилизованных российских военных и попросил «содействовать вербовке иностранных боевиков, а именно афганцев», для участия в боевых действиях в Украине. После этого Путин посоветовал Пригожину обратиться к Минобороны РФ, фактически встав на сторону генералов, пишет газета со ссылкой на полученные материалы.

Теги:
Из этой рубрики
kadirov
Мир

Кадыров позвал наемников ЧВК «Вагнер» в чеченские подразделения

2023/05/06, 21:07
Screenshot 150
Мир

«Очень рад вас видеть»: Песков целовал руку вернувшейся в Россию Алле Пугачевой (видео)

2023/05/06, 20:58
karnaj
Мир

Марш под звуки карная

2023/05/06, 20:50
2023 01 18T105606Z 1411367087 RC2YSY9C5S8L RTRMADP 3 TURKEY ELECTION ERDOGAN pic4 zoom 1500x1500 91899
Мир

Эрдоган: Начиная с 2013 года Турция не заняла у МВФ и копейки

2023/05/06, 20:44
podolyak
Мир

Офис Зеленского отреагировал на подрыв автомобиля Прилепина

2023/05/06, 20:02
prilepin
Мир

Стало известно о состоянии подорванного на автомобиле Прилепина

2023/05/06, 19:48
prigojin2
Мир

WP: Минобороны РФ хотело дискредитировать Пригожина

2023/05/06, 18:55
gaz3
Мир

Цены на газ в Европе рухнули до уровня июля 2021 года

2023/05/06, 18:15
Orenburg
Мир

В Оренбурге при обрушении карусели пострадали около 15 человек

2023/05/06, 17:29