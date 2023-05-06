WP: Минобороны РФ хотело дискредитировать Пригожина

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Чиновники министерства обороны РФ рассматривали возможность начать публичную кампанию по дискредитации основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина через доверенное лицо. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Она ссылается на не публиковавшиеся ранее документы, предположительно, от разведки США, попавшие в общественный доступ в результате действий рядового ВВС Нацгвардии Джека Тейшейры, который публиковал их в закрытом чате на популярной у геймеров платформе Discord.

«Изначально чиновники отметили, что если Минобороны будет пытаться противостоять публичным заявлениям Пригожина, ему следует найти союзников в равном для себя статусе для борьбы с Пригожиным, а не делать это самому», — подчеркивалось в одном из документов с грифом «совершенно секретно». «Однако в конечном итоге они не пришли к уверенности, что Минобороны сможет успешно вести информационную войну с Пригожиным, если российское правительство не запретит последнему выступать с публичными заявлениями», — указывалось в документах далее.

В материалах уточнялось, что информация основана на «отчете сигнальной разведки», то есть получена путем перехвата или прослушивания коммуникаций.

Некоторое время Пригожину позволяли ругать чиновников, казалось бы, безнаказанно, что, как отмечают аналитики, соответствует стратегии президента РФ Владимира Путина по разделению сфер влияния в политике и на поле боя в Украине, — для их контроля конкурирующими группами, чтобы ни одна из них не стала слишком влиятельной, констатирует WP.

И хотя подобная стратегия может служить для защиты Путина, на поле боя она оказалась губительной, пишет издание.

В связи с тем, что роль Пригожина становилась все более заметной, ему сначала запретили вербовать заключенных, а затем стали создавать проблемы со снабжением боеприпасами.

Основатель ЧВК также предложил Путину поручить группе обучение мобилизованных российских военных и попросил «содействовать вербовке иностранных боевиков, а именно афганцев», для участия в боевых действиях в Украине. После этого Путин посоветовал Пригожину обратиться к Минобороны РФ, фактически встав на сторону генералов, пишет газета со ссылкой на полученные материалы.