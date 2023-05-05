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Пашинян признал ошибку в ситуации с памятником «Немезис»

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В вопросе памятника «Немезис» было принято неправильное решение, и реализация этого решения также была неправильной. Об этом в интервью радиостанции «Свобода» 5 мая заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он повторил, что не правительство страны принимало решения об установке памятника, назвав одним из самых больших недостатков демократии то, что глава правительства не всех контролирует.

«Да, это наша команда. Это произошло на эмоциональном фоне и в ситуации, когда многие в Армении считали многих предателями, и многие угрожали многим расстрелом за предательство. Есть глубинные проблемы», – подчеркнул Пашинян.

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