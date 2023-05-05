Армения не заинтересована в процессе нормализации, заявил Чавушоглу

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Шаги, предпринимаемые армянскими властями, отличаются от их заявленной позиции. С данным заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр добавил, что Армения не заинтересована в процессе нормализации.

«Азербайджан искренен, желает мира и выступил с предложением. С одной стороны, вы говорите, что Карабах-это Азербайджан, но с другой стороны — посылаете разными способами в Карабах вооруженные отряды. Заявление было подписано, но никаких шагов по Зангезурскому коридору сделано не было», — отметил Чавушоглу.

Он заявил, что подобные шаги Армении также беспокоят Россию, США и страны Европы.

«Запад также подтвердил, что Армения незаконно поставляла оружие и военнослужащих в Карабах. К сожалению, мы не видим искренности, которую желаем. Им больше всего нужен процесс нормализации», — резюмировал министр.