Армения не заинтересована в процессе нормализации, заявил Чавушоглу

Шаги, предпринимаемые армянскими властями, отличаются от их заявленной позиции. С данным заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Министр добавил, что Армения не заинтересована в процессе нормализации.
«Азербайджан искренен, желает мира и выступил с предложением. С одной стороны, вы говорите, что Карабах-это Азербайджан, но с другой стороны — посылаете разными способами в Карабах вооруженные отряды. Заявление было подписано, но никаких шагов по Зангезурскому коридору сделано не было», — отметил Чавушоглу.
Он заявил, что подобные шаги Армении также беспокоят Россию, США и страны Европы.
«Запад также подтвердил, что Армения незаконно поставляла оружие и военнослужащих в Карабах. К сожалению, мы не видим искренности, которую желаем. Им больше всего нужен процесс нормализации», — резюмировал министр.