Пашинян — карабахскому армянину: Это вы сдали земли

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Премьер Армении Никол Пашинян поспорил с карабахским армянином во время встречи с армянской общиной Чехии в Праге.

Уроженец Карабахского региона Азербайджана, живущий в Чехии, заявил армянскому лидеру, что «нельзя постоянно уступать в переговорах с Азербайджаном, сначала «сдавать» (здесь и далее — кавычки наши — Минвал) ему карабахские, а потом армянские земли», и «если лидер страны с этим не справляется, то он должен уступить свой пост более умным людям».

«Давайте покончим с привычкой любить родину издалека», — ответил на это Пашинян. «Это вы сдали земли, когда оставили Карабах (имеется в виду Карабахский регион Азербайджана — прим.Минвала) и приехали сюда, чтобы жить счастливой жизнью», — добавил он.