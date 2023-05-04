ЕС поддерживает нормализацию отношений между Баку и Ереваном

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Европейский союз продолжает поддерживать процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, в том числе в рамках Брюссельского процесса.

Об этом написал заместитель генерального секретаря Европейского Союза Энрике Мора в соцсети Twitter после встречи с помощником президента Азербайджана — заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

«Я благодарю Хикмета Гаджиева за субстантивный диалог безопасности ЕС-Азербайджан. Мы работаем в направлении укрепления двусторонних связей, присутствия ЕС в регионе. ЕС продолжает процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, в том числе в рамках Брюссельского процесса», — добавил Мора.