ЕС поддерживает нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Европейский союз продолжает поддерживать процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, в том числе в рамках Брюссельского процесса.
Об этом написал заместитель генерального секретаря Европейского Союза Энрике Мора в соцсети Twitter после встречи с помощником президента Азербайджана — заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.
«Я благодарю Хикмета Гаджиева за субстантивный диалог безопасности ЕС-Азербайджан. Мы работаем в направлении укрепления двусторонних связей, присутствия ЕС в регионе. ЕС продолжает процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, в том числе в рамках Брюссельского процесса», — добавил Мора.