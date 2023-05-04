Симонян надеется на открытие турецкой границы для международного движения и торговли

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С прошлого года Армения и Турция начали процесс урегулирования отношений, в рамках которого зафиксированы определенные достижения, но остается еще много нерешенных вопросов. Об этом заявил, выступая на саммите глав парламентов государств-членов Организации черноморского экономического сотрудничества, посвященном 30-летию организации, 4 мая спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян. Его слова приводит news.am.

«Надеемся, что в ближайшее время через сухопутную границу можно будет не только провозить гуманитарные грузы, но и открыть ее для международного движения и торговли», — заявил Симонян.