Ереван не отклонял предложения Москвы по переговорам с Баку, заявил Пашинян

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Армения не отклоняла предложения России по переговорам с Азербайджаном. Об этом во время правительственного часа в парламенте заявил премьер-министр Никол Пашинян. Главу правительства попросили прокомментировать обвинения оппозиции в том, что Ереван предпочел западные предложения российским.

По словам Пашиняна, ранее были получены предложения от российской стороны, от Запада же не было никаких предложений, и, соответственно, говорить о том, что Армения предпочла западный вариант российскому, не приходится.

«Мы приняли российские предложения, я об этом говорил в публичной части встречи с президентом России, состоявшейся 31 октября 2022 года. До этого также мы говорили об этом», — сказал Пашинян.